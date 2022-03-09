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Воздушные силы назвали потери противника за 2 недели войны - 56 самолетов и 82 вертолета

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 19:28
Воздушные силы назвали потери противника за 2 недели войны - 56 самолетов и 82 вертолета

За вторник и среду в небе над Украиной было сбито, по меньшей мере, 8 вражеских целей, общие потери противника достигли 138 единиц авиации.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и Киевской области.

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Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение двух сбитых крылатых ракет".

Детали: Таким образом, по оперативным подсчетам со времени полномасштабного вторжения российского агрессора потери вражеской авиатехники составили: самолеты – 56 и вертолеты 82 единицы.

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Отмечается, что штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на разных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.

Темы: война
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