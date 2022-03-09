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Белорусские военные не хотят воевать в Украине – данные Генштаба ВСУ

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 19:42

Военнослужащие белорусских вооруженных сил не хотят участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на собственные источники

Дословно: "По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос об их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ.

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Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины".

Детали: В то же время штаб не разглашает, кто именно проводил такой опрос и с какой целью, а также не указывает из соображений безопасности свой источник информации.

Темы: БеларусьвойнаРосcияУкраина
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