В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ
Среда, 9 марта 2022, 22:03
В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Сумская область. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов.
Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет".
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