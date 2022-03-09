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В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 21:03
В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ
скриншот видео

В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

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Дословно: "Сумская область. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов.

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет".

Темы: Сумская областьВооруженные силывойна
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