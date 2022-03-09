Оккупанты обстреляли людей, которые шли из Чернигова: есть погибшие и раненые
Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города, есть погибшие и раненые.
Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко, руководитель прокуратуры области Сергей Василина в комментарии Суспільному, городской голова Корюковки Ратан Ахмедов и городской голова Мены Геннадий Примаков в Facebook
Детали: Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил Суспільному информацию об обстреле людей вблизи Чернигова.
Известно, что люди шли пешим маршрутом из города и в результате обстрелов есть погибшие и раненые.
Информацию о погибших обнародовали мэр Корюковки Ратан Ахмедов и мэр Мены Геннадий Примаков.
Как сообщил Примаков, есть погибшая девушка из Мэны. Также четыре человека из Мены с ранениями, которые не угрожают жизни, сейчас находятся в больнице. Еще есть погибшие из Сновска и Корюковки.
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Ахмедов уточнил, что погиб юноша, который с матерью шел в Корюковку.
Как рассказала Суспільному мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко, погиб 19-летний парень из их общины.
Известно, что травмированных доставили в Куликовскую больницу.
Как сказал в комментарии Суспільному руководитель прокуратуры области Сергей Василина, все детали по обстоятельствам происшествия, количеству погибших и травмированных он сообщит утром 10 марта.