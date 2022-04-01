Солдаты из "Южной Осетии" отказались воевать в Украине и сбежали домой – Медиазона

Часть военнослужащих из так называемой "Южной Осетии" отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали.

Источник: Медиазона

Дословно: "По словам нашего источника, в "республику" вернулись около 300 человек.

Детали: "Медиазона" рассказывает, как развивались события, и переводит аудиозапись, на которой, вероятно, один из солдат описывает произошедшее на войне:

"Нас увезли и хотели, чтобы мы умерли, а наши старшие получили "героев". Парень там умер, многие погибли. Их обстреляли, потом они отошли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла обратно"