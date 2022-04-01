Солдаты из "Южной Осетии" отказались воевать в Украине и сбежали домой – Медиазона
Пятница, 1 апреля 2022, 00:20
Часть военнослужащих из так называемой "Южной Осетии" отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали.
Источник: Медиазона
Дословно: "По словам нашего источника, в "республику" вернулись около 300 человек.
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Детали: "Медиазона" рассказывает, как развивались события, и переводит аудиозапись, на которой, вероятно, один из солдат описывает произошедшее на войне:
"Нас увезли и хотели, чтобы мы умерли, а наши старшие получили "героев". Парень там умер, многие погибли. Их обстреляли, потом они отошли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла обратно"