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Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Алена МазуренкоПятница, 1 апреля 2022, 00:35
Байден не собирается говорить с Путиным – нужна серьезная деэскалация
ФОТО: GETTY IMAGES

Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден "не планирует" разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. 

Источник: CNN

Прямая речь: "В настоящее время (планов на разговор - ред.) нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели".

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Предыстория:

  • Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.

Темы: БайденПутинСШАРосcия
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