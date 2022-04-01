Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"
Пятница, 1 апреля 2022, 00:35
Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден "не планирует" разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: CNN
Прямая речь: "В настоящее время (планов на разговор - ред.) нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели".
Предыстория:
- Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.
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