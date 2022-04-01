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В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 01:15
захваченая вражеская техника, фото: группировка войск "Юг"

В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.

Источник: Группировка войск "Юг"

Дословно: "Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово".

Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания)".

Детали: Освобождая населенные пункты в Херсонской области, украинские военные получили трофеи – вражескую технику.

В частности, танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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