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Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 04:28
Анна Маляр, фото с Facebook

Россия отправляет в Гомель ракетные комплексы, следовательно, Беларусь активно используется для совершения агрессии.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинских телеканалов, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Враг не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Также он посягает на Харьковскую область и пытается усилить свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться.

Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания.

Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно РФ для совершения агрессии".

Детали: По ее словам, ни одну из своих целей враг не оставил, даже отвод войск от Киевской и Черниговской областей – это не добровольный отвод, а результат работы ВСУ.

Темы: войнаБеларусьоружие
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