Зеленский наградил еще 136 военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще 136 военных

Источник: указ президента, видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Как всегда, перед записью обращения подписал указ о награждении наших героев. 136 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Благодарен каждому и каждой!"

Реклама:

Детали: В частности, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Зеленский постановил

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

ВИДЕО ДНЯ

КАЧУРА Романа Владимировича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

АНДРЕЯ Андрея Николаевича – полковника

БУЛАХ Наталью Юрьевну - капитана медицинской службы

ЗЕЛЕНСКОГО Сергея Николаевича - полковника

ИВАЩЕНКО Олег Иванович — генерал-лейтенант

ЛИСАКОНОВА Виктора Валерьевича - полковника

ТОЛСТОВА Сергея Вадимовича - подполковника

ЧУМАКА Александра Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

АНДРЕЕВА Владислава Олеговича (посмертно) - старшего солдата

АНИКИТОЯ Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

АФАНАСЬЕВА Владимира Геннадиевича (посмертно) - старшего лейтенанта

БОВАНА Александра Ивановича – старшего сержанта

ВАСИЛЕЙКО Андрея Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ВАСИЛЬЦА Евгения Евгеньевича (посмертно) — солдата

ЛИЦА Сергея Ивановича (посмертно) — младшего сержанта

ГРИБА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта

ГРИШКОВА Виктора Александровича (посмертно) - старшего солдата

ГУКА Владислава Васильевича - старшего солдата

ДЖИМШЕРАДЕ Гочу Джемаловича - штаб-сержанта

ДОВГОДКА Максима Сергеевича - младшего сержанта

ДРЕБИТА Анатолия Анатольевича (посмертно) — старшего сержанта

ЖАДЬКО Владимира Ивановича – старшего солдата

ЗАНЮКА Артура Сергеевича (посмертно) – солдата

ЗЕЛИНСКУЮ Оксану Вадимовну — старший лейтенант медицинской службы

ИВАНИКОВИЧА Игоря Ярославовича (посмертно) – старшего солдата

КАЗИРИДА Анатолия Николаевича (посмертно) – сержанта

КАПАНЮКА Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта

КОВАЛЕНКО Денис Игоревич — младший сержант

КОВАЛЬЧУКА Михаила Владимировича – сержанта

КОЛЕСНИКА Сергея Васильевича — старшего солдата

КОНСТАНТИНОВА Александра Юрьевича - капитана

КОСТЮЧЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

КРОПИВНИЦКОГО Александра Александровича — младшего сержанта

КРЯКА Олега Ярославовича - майора

КУШНИР Анастасию Валентиновну - капитана медицинской службы

ЛАБУНЦА Ивана Николаевича (посмертно) — солдата

ЛЕВАДА Виталия Васильевича – главного сержанта

ЛУПИНОСА Дмитрия Витальевича (посмертно) – старшего солдата

МАТВИЕНКО Владислав Владимирович (посмертно) — старший солдат

МОХОТОНКА Ивана Владимировича (посмертно) – старшего солдата

МУШКУДИАНИ Гочу - солдата

НЕЛИНА Владимира Владимировича – младшего сержанта

НОСАТЮКА Олега Олеговича (посмертно) – старшего сержанта

ОЛЕЙНИКА Дмитрия Витальевича (посмертно) — солдата

ПЕКАРЯ Олега Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

ПИВОШЕНКО Константина Васильевича (посмертно) – старшего сержанта

РАКИТИНА Игоря Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

РЫБЕНЧУКА Федора Федоровича – сержанта

РОМАНЕНКО Игоря Николаевича (посмертно) — старшего солдата

САМОЙЛЕНКО Руслана Александровича (посмертно) - мастер-сержанта

СМЕРЮ Ивана Ивановича (посмертно) — старшего солдата

СОКОВАЯ Татьяна Владимировна — майора

ТАРАСЮКА Александра Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

ТОФАНА Назария Ильича – капитана

УРСУЛА Виктора Николаевича (посмертно) – солдата

ФАЙБЫША Виктора Викторовича (посмертно) - старшего солдата

ФЕДОРЦОВА Николая Николаевича (посмертно) – солдата

ФЕДОРЧУКА Петра Юрьевича – младшего сержанта

ФРОЛОВА Елена Евгеньевна — старший сержант личный номер

ХЛЕВНОГО Дмитрия Ренатовича (посмертно) – старшего солдата

ХРОМЕЯ Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта

ЧИЧИКА Ивана Евгеньевича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛОВА Дениса Александровича – старшего сержанта

ШЕВЧУКА Сергея Михайловича (посмертно) – старшину 1 статьи

ЩЕЛИНСКОГО Владислава Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

Бойко Михаила Владимировича - капитана медицинской службы

БОЯРЕНКО Петра Сергеевича - старшего лейтенанта

КОРЕЦКОГО Александра Евгеньевича – капитана медицинской службы

КУПЕРМАНА Андрея Вячеславовича - капитана медицинской службы

СТРУИНА Владимира Ивановича – майора

ХОМЕЧКА Романа Михайловича – майора медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине"

БАЗАЛИЯ Михаила Владимировича – сержанта

БАЗИЛЮКА Дмитрия Николаевича – солдата

БЕСТАКА Илья Юрьевич — младший лейтенант

БЕЛОВА Павла Николаевича — старшего солдата

БОНДАРЕНКО Дмитрия Алексеевича - штаб-сержанта

ВАСИЛЕНКО Инна Ивановна — сержант

ВЛАСЮК Ирину Николаевну – сержанта

КОМПАНИЯ Александра Александровича — старшего лейтенанта

ГРЕЧАНОВСКАЯ Надежда Игоревна — сержанта

ГУЛОВА Владислава Олеговича – майора

ДАЦЮК Татьяну Анатольевну – старшего солдата

ДЕМЧЕНКОВА Евгения Владимировича — старшего сержанта

КОЛО Максима Владимировича — старшего лейтенанта

ДОЛОБАНА Александра Вячеславовича – старшего лейтенанта

ДУТОВА Николая Сергеевича - старшего солдата

ЕВСТРАТЬЕВА Александра Игоревича – майора

ЗАСЛАВСКОГО Дениса Витальевича – лейтенанта

ЗДИБЕЛЬ Олега Кирилловича — майора

ЗЕЛИНСКОГО Павла Сергеевича – старшего солдата

ИВАНОВУ Наталию Анатольевну – сержанта

КИСИЛЯ Романа Олеговича – лейтенанта

КОВАЛЕНКО Павла Ивановича — старшего сержанта

КОЗАЧЕНКО Наталью Александровну – младшего сержанта

КОРНЕВА Владимира Александровича - солдата

КРИЛОВА Алексея Валерьевича - старшего солдата

КУДИНОВУ Наталью Николаевну – сержанта

КУРИННОГО Алексея Леонидовича — старшего сержанта

ЛИТВИНОВА Андрея Александровича – полковника

ЛЯШУКА Владимира Александровича – капитана

ЛЕЩЕНКО Ростислава Витальевича — младшего сержанта

МЕЛЬНИКА Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта

МИНДРЕСК Руслана Михайловича — старшего солдата

НЕФЕДЬЕВУ Анну Сергеевну — солдата

НИКОЛАЕСКА Владимира Руслановича – капитана

ПАВЛЕНКО Валерия Васильевича - капитана

ПЕТРОЛЮКА Руслана Геннадиевича - капитана

РИЛОВА Богдана Валерьевича - младшего сержанта

СТУДЕНКОВУ Валентину Валерьевну - лейтенанта

ТАРАНА Юрия Александровича - капитана

ФИЛАТОВА Сергея Владимировича – старшего сержанта

ЧАПЛИГИНА Богдана Алексеевича – старшего сержанта

ЧЕРНЮКА Леонида Владимировича – старшего сержанта

КОЖА Елена Юрьевна — младший сержант

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

БЕРЕЗУ Сергея Григорьевича (посмертно) — сержанта

ВОЛОСОВА Евгения Викторовича – старшего солдата

ДИКОГО Дмитрия Анатольевича – старшего солдата

КЛИМЕНКО Юрия Александровича - штаб-сержанта

КОЗЮРА Виталия Владимировича (посмертно) – солдата

Лопатинского Петра Владимировича (посмертно) — младшего сержанта

НАСАДЮКА Илью Сергеевича (посмертно) – солдата

ОБЯЗАННОСТЬ Александра Николаевича — подполковника

ПАВЛЯКА Василия Васильевича - младшего сержанта

СТЕЦКИВА Виктора Владимировича (посмертно) — старшего солдата

ХОМУ Виталия Владимировича - старшего сержанта

ШЕСТАКА Сергея Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

БЕШЛЕЯ Дмитрия Мироновича – старшего лейтенанта медицинской службы

ГОЛОТА Павла Святославовича — младшего сержанта

ДАНЕЛИЯ Игоря Александровича – старшего солдата

ЗВАРИЧУКА Олега Анатольевича – старшего лейтенанта медицинской службы

КОЗИК Наталью Сергеевну – старшего лейтенанта медицинской службы

КУПЧАКА Ореста Ивановича – майора медицинской службы

ЛИЩУКА Тараса Александровича - лейтенанта медицинской службы

РОМАНЧУКА Николая Викторовича – старшего лейтенанта медицинской службы

СОБКА Андрея Юрьевича – капитана медицинской службы

ТРИГУБЕНКО Павла Павловича — матроса.