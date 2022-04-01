Зеленский наградил еще 136 военных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще 136 военных
Источник: указ президента, видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Как всегда, перед записью обращения подписал указ о награждении наших героев. 136 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Благодарен каждому и каждой!"
Детали: В частности, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Зеленский постановил
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени
КАЧУРА Романа Владимировича - полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
АНДРЕЯ Андрея Николаевича – полковника
БУЛАХ Наталью Юрьевну - капитана медицинской службы
ЗЕЛЕНСКОГО Сергея Николаевича - полковника
ИВАЩЕНКО Олег Иванович — генерал-лейтенант
ЛИСАКОНОВА Виктора Валерьевича - полковника
ТОЛСТОВА Сергея Вадимовича - подполковника
ЧУМАКА Александра Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
АНДРЕЕВА Владислава Олеговича (посмертно) - старшего солдата
АНИКИТОЯ Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
АФАНАСЬЕВА Владимира Геннадиевича (посмертно) - старшего лейтенанта
БОВАНА Александра Ивановича – старшего сержанта
ВАСИЛЕЙКО Андрея Владимировича (посмертно) - старшего солдата
ВАСИЛЬЦА Евгения Евгеньевича (посмертно) — солдата
ЛИЦА Сергея Ивановича (посмертно) — младшего сержанта
ГРИБА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
ГРИШКОВА Виктора Александровича (посмертно) - старшего солдата
ГУКА Владислава Васильевича - старшего солдата
ДЖИМШЕРАДЕ Гочу Джемаловича - штаб-сержанта
ДОВГОДКА Максима Сергеевича - младшего сержанта
ДРЕБИТА Анатолия Анатольевича (посмертно) — старшего сержанта
ЖАДЬКО Владимира Ивановича – старшего солдата
ЗАНЮКА Артура Сергеевича (посмертно) – солдата
ЗЕЛИНСКУЮ Оксану Вадимовну — старший лейтенант медицинской службы
ИВАНИКОВИЧА Игоря Ярославовича (посмертно) – старшего солдата
КАЗИРИДА Анатолия Николаевича (посмертно) – сержанта
КАПАНЮКА Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
КОВАЛЕНКО Денис Игоревич — младший сержант
КОВАЛЬЧУКА Михаила Владимировича – сержанта
КОЛЕСНИКА Сергея Васильевича — старшего солдата
КОНСТАНТИНОВА Александра Юрьевича - капитана
КОСТЮЧЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
КРОПИВНИЦКОГО Александра Александровича — младшего сержанта
КРЯКА Олега Ярославовича - майора
КУШНИР Анастасию Валентиновну - капитана медицинской службы
ЛАБУНЦА Ивана Николаевича (посмертно) — солдата
ЛЕВАДА Виталия Васильевича – главного сержанта
ЛУПИНОСА Дмитрия Витальевича (посмертно) – старшего солдата
МАТВИЕНКО Владислав Владимирович (посмертно) — старший солдат
МОХОТОНКА Ивана Владимировича (посмертно) – старшего солдата
МУШКУДИАНИ Гочу - солдата
НЕЛИНА Владимира Владимировича – младшего сержанта
НОСАТЮКА Олега Олеговича (посмертно) – старшего сержанта
ОЛЕЙНИКА Дмитрия Витальевича (посмертно) — солдата
ПЕКАРЯ Олега Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
ПИВОШЕНКО Константина Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
РАКИТИНА Игоря Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
РЫБЕНЧУКА Федора Федоровича – сержанта
РОМАНЕНКО Игоря Николаевича (посмертно) — старшего солдата
САМОЙЛЕНКО Руслана Александровича (посмертно) - мастер-сержанта
СМЕРЮ Ивана Ивановича (посмертно) — старшего солдата
СОКОВАЯ Татьяна Владимировна — майора
ТАРАСЮКА Александра Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
ТОФАНА Назария Ильича – капитана
УРСУЛА Виктора Николаевича (посмертно) – солдата
ФАЙБЫША Виктора Викторовича (посмертно) - старшего солдата
ФЕДОРЦОВА Николая Николаевича (посмертно) – солдата
ФЕДОРЧУКА Петра Юрьевича – младшего сержанта
ФРОЛОВА Елена Евгеньевна — старший сержант личный номер
ХЛЕВНОГО Дмитрия Ренатовича (посмертно) – старшего солдата
ХРОМЕЯ Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
ЧИЧИКА Ивана Евгеньевича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Дениса Александровича – старшего сержанта
ШЕВЧУКА Сергея Михайловича (посмертно) – старшину 1 статьи
ЩЕЛИНСКОГО Владислава Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
Бойко Михаила Владимировича - капитана медицинской службы
БОЯРЕНКО Петра Сергеевича - старшего лейтенанта
КОРЕЦКОГО Александра Евгеньевича – капитана медицинской службы
КУПЕРМАНА Андрея Вячеславовича - капитана медицинской службы
СТРУИНА Владимира Ивановича – майора
ХОМЕЧКА Романа Михайловича – майора медицинской службы
Наградить медалью "За военную службу Украине"
БАЗАЛИЯ Михаила Владимировича – сержанта
БАЗИЛЮКА Дмитрия Николаевича – солдата
БЕСТАКА Илья Юрьевич — младший лейтенант
БЕЛОВА Павла Николаевича — старшего солдата
БОНДАРЕНКО Дмитрия Алексеевича - штаб-сержанта
ВАСИЛЕНКО Инна Ивановна — сержант
ВЛАСЮК Ирину Николаевну – сержанта
КОМПАНИЯ Александра Александровича — старшего лейтенанта
ГРЕЧАНОВСКАЯ Надежда Игоревна — сержанта
ГУЛОВА Владислава Олеговича – майора
ДАЦЮК Татьяну Анатольевну – старшего солдата
ДЕМЧЕНКОВА Евгения Владимировича — старшего сержанта
КОЛО Максима Владимировича — старшего лейтенанта
ДОЛОБАНА Александра Вячеславовича – старшего лейтенанта
ДУТОВА Николая Сергеевича - старшего солдата
ЕВСТРАТЬЕВА Александра Игоревича – майора
ЗАСЛАВСКОГО Дениса Витальевича – лейтенанта
ЗДИБЕЛЬ Олега Кирилловича — майора
ЗЕЛИНСКОГО Павла Сергеевича – старшего солдата
ИВАНОВУ Наталию Анатольевну – сержанта
КИСИЛЯ Романа Олеговича – лейтенанта
КОВАЛЕНКО Павла Ивановича — старшего сержанта
КОЗАЧЕНКО Наталью Александровну – младшего сержанта
КОРНЕВА Владимира Александровича - солдата
КРИЛОВА Алексея Валерьевича - старшего солдата
КУДИНОВУ Наталью Николаевну – сержанта
КУРИННОГО Алексея Леонидовича — старшего сержанта
ЛИТВИНОВА Андрея Александровича – полковника
ЛЯШУКА Владимира Александровича – капитана
ЛЕЩЕНКО Ростислава Витальевича — младшего сержанта
МЕЛЬНИКА Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта
МИНДРЕСК Руслана Михайловича — старшего солдата
НЕФЕДЬЕВУ Анну Сергеевну — солдата
НИКОЛАЕСКА Владимира Руслановича – капитана
ПАВЛЕНКО Валерия Васильевича - капитана
ПЕТРОЛЮКА Руслана Геннадиевича - капитана
РИЛОВА Богдана Валерьевича - младшего сержанта
СТУДЕНКОВУ Валентину Валерьевну - лейтенанта
ТАРАНА Юрия Александровича - капитана
ФИЛАТОВА Сергея Владимировича – старшего сержанта
ЧАПЛИГИНА Богдана Алексеевича – старшего сержанта
ЧЕРНЮКА Леонида Владимировича – старшего сержанта
КОЖА Елена Юрьевна — младший сержант
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
БЕРЕЗУ Сергея Григорьевича (посмертно) — сержанта
ВОЛОСОВА Евгения Викторовича – старшего солдата
ДИКОГО Дмитрия Анатольевича – старшего солдата
КЛИМЕНКО Юрия Александровича - штаб-сержанта
КОЗЮРА Виталия Владимировича (посмертно) – солдата
Лопатинского Петра Владимировича (посмертно) — младшего сержанта
НАСАДЮКА Илью Сергеевича (посмертно) – солдата
ОБЯЗАННОСТЬ Александра Николаевича — подполковника
ПАВЛЯКА Василия Васильевича - младшего сержанта
СТЕЦКИВА Виктора Владимировича (посмертно) — старшего солдата
ХОМУ Виталия Владимировича - старшего сержанта
ШЕСТАКА Сергея Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
БЕШЛЕЯ Дмитрия Мироновича – старшего лейтенанта медицинской службы
ГОЛОТА Павла Святославовича — младшего сержанта
ДАНЕЛИЯ Игоря Александровича – старшего солдата
ЗВАРИЧУКА Олега Анатольевича – старшего лейтенанта медицинской службы
КОЗИК Наталью Сергеевну – старшего лейтенанта медицинской службы
КУПЧАКА Ореста Ивановича – майора медицинской службы
ЛИЩУКА Тараса Александровича - лейтенанта медицинской службы
РОМАНЧУКА Николая Викторовича – старшего лейтенанта медицинской службы
СОБКА Андрея Юрьевича – капитана медицинской службы
ТРИГУБЕНКО Павла Павловича — матроса.