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Российские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 05:33

Захватчики разбили по меньшей мере две колонны волонтеров, есть погибшие и раненые.

Источник: волонтер Антон Сененко в Facebook

Прямая речь: "… пришли новости о том, что россияне разбили как минимум две колонны волонтеров, которые везли гуманитарную помощь на Чернигов и пытались эвакуировать людей.

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Несколько волонтеров погибли.

Несколько – ранены.

Машины сожжены дотла".

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Обновлено. Впоследствии журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в пригороде Чернигова погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова Анастасия Тагирова. Оккупанты открыли огонь по ее авто.

Темы: войнаЧерниговволонтеры
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