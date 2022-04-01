Российские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
Пятница, 1 апреля 2022, 05:33
Захватчики разбили по меньшей мере две колонны волонтеров, есть погибшие и раненые.
Источник: волонтер Антон Сененко в Facebook
Прямая речь: "… пришли новости о том, что россияне разбили как минимум две колонны волонтеров, которые везли гуманитарную помощь на Чернигов и пытались эвакуировать людей.
Несколько волонтеров погибли.
Несколько – ранены.
Машины сожжены дотла".
Обновлено. Впоследствии журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в пригороде Чернигова погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова Анастасия Тагирова. Оккупанты открыли огонь по ее авто.
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