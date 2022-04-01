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Российские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 05:33

Захватчики разбили по меньшей мере две колонны волонтеров, есть погибшие и раненые.

Источник: волонтер Антон Сененко в Facebook

Прямая речь: "… пришли новости о том, что россияне разбили как минимум две колонны волонтеров, которые везли гуманитарную помощь на Чернигов и пытались эвакуировать людей.

Несколько волонтеров погибли.

Несколько – ранены.

Машины сожжены дотла".

Обновлено. Впоследствии журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в пригороде Чернигова погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова Анастасия Тагирова. Оккупанты открыли огонь по ее авто.

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Темы: войнаЧерниговволонтеры
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