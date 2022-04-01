Россия приписала "геноцид" на Донбассе экс-министру и еще 21 украинцу

Российские следователи предъявили обвинение в "геноциде русскоязычного населения" на Донбассе 22 украинцам.

Источник: ТАСС и РИА Новости в Telegram

Детали: Среди фигурантов у СКР – экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и еще 20 украинских военных.

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По данным российских СМИ, Следственный комитет РФ с 2014 года возбудил уже почти 600 уголовных дел по событиям в Украине.