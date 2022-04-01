Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: Киев по-прежнему находится в опасности

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 08:55

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Чиновник добавил, что "мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было… массового движения, по крайней мере, на данный момент".

По словам представителя Пентагона, передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что попытка взять столицу провалилась.

Он также отметил, что боевой дух русских солдат низкий.

"Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством", - заявил американский военный представитель.

В Пентагоне говорят, что слышали шутки о плохих показателях на поле боя и о подавленности российских солдат, но "все это на уровне слухов и шуток, и нельзя с уверенностью сказать – это лишь в отдельных частях или более общие тенденции".

Однако представитель Пентагона считает, что все эти рассказы лишь подтверждают некоторые из основных проблем, оказавшихся в российских Вооруженных Силах.

"Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне..." - заявил представитель Пентагона.

ВИДЕО ДНЯ

В Пентагоне и раньше заявляли, что РФ совершает перегруппировку, а не полный вывод войск в районе Киева, и предполагали очень вероятное большое наступление в другом регионе.

Темы: КиевСШАвойна
Главное сегодня

Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя

видеоВ Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

Глава британской разведки: Казни в Украине были частью плана Путина по вторжению

Николаев подвергся нескольким ракетным ударам вслед за Одессой

Видео, фотоЗеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Все новости...
Киев
Президент Европарламента едет в Киев
ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"
В Киеве и Харькове сообщают о громких взрывах
Последние новости
12:44
видеоЗаместитель Ермака рассказал, как работают суды во время войны
12:40
Никакого примирения через культуру: в Минкульте призвали к четкой позиции в отношении агрессору
12:38
ЕБРР приостановит доступ России и Беларуси к финансированию
12:15
Что такое законы и обычаи войны и как наказывают тех, кто их нарушает
12:12
В Новой почте заметили "устойчивое" возобновление онлайн-покупок
12:12
карта, фото, видеоВ Беларуси заметили сотню единиц российской техники, ехавших в сторону Москвы
12:11
Премьер Польши назвал страну-"тормоз" санкций ЕС против России
12:10
фотоГлава "Роскосмоса" поздравил НАТО с днем рожденья угрозами: "Мы за вами наблюдаем"
12:09
Россияне обстреляли Харьков и Дергачи: 3 погибших, 7 раненых
12:08
В РФ ко всему прочему дорожает еще и пиво
Все новости...