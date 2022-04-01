Пентагон: Киев по-прежнему находится в опасности

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Чиновник добавил, что "мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было… массового движения, по крайней мере, на данный момент".

По словам представителя Пентагона, передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что попытка взять столицу провалилась.

Он также отметил, что боевой дух русских солдат низкий.

"Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством", - заявил американский военный представитель.

В Пентагоне говорят, что слышали шутки о плохих показателях на поле боя и о подавленности российских солдат, но "все это на уровне слухов и шуток, и нельзя с уверенностью сказать – это лишь в отдельных частях или более общие тенденции".

Однако представитель Пентагона считает, что все эти рассказы лишь подтверждают некоторые из основных проблем, оказавшихся в российских Вооруженных Силах.

"Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне..." - заявил представитель Пентагона.

ВИДЕО ДНЯ

В Пентагоне и раньше заявляли, что РФ совершает перегруппировку, а не полный вывод войск в районе Киева, и предполагали очень вероятное большое наступление в другом регионе.