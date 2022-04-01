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Украина проводит успешные контратаки вокруг Киева – разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 09:06

Британская разведка сообщает, что Украина продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что украинские силы также отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова и теперь расположены вдоль одного из основных путей поставки между городом и Киевом.

В то же время, и Чернигов, и Киев продолжают переживать воздушные и ракетные удары, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

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Темы: Киеввойна
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