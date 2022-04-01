Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – СМИ

Журналисты-расследователи сообщают, что президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он интересуется нетрадиционной медициной – например, принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Источник: расследование "Проекта" к 70-летию Путина

Детали: Исследовав контракты, журналисты "Проекта" пришли к выводу, что в 2016-2017 годах президента в среднем сопровождали пять врачей.

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Кстати, в ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней — и в этот период в сочинский санаторий "Русь" заселились сразу 12 медиков.

К 2019 году, пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

"Проект" отмечает, что чаще всего с президентом ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы. Его называют "врачем, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические".

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Издание также рассказывает об интересе Путина к ваннам из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов).

Первым в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры — якобы она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов.

Знакомый президента утверждает, что того предупреждали — не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз.

Обновлено: Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос, болен ли Путин раком щитовидной железы и делали ли ему какие-либо операции, связанные с онкологией, заявил, что эти утверждения "выдумки и неправда".

На вопрос: "Правильно ли я понимаю, что Путин не болен раком?", Песков ответил: "Правильно".

Напомним: Президент России Владимир Путин имеет расстройства мозга, вызванные деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой "стероидной яростью", которая является результатом лечения от рака.

Такие выводы со ссылкой на близкие к Кремлю источники сделали высокопоставленные члены разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты.