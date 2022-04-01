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Оккупанты ушли из Броварского района под Киевом – мэр Броваров

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 10:25
Уничтоженный российский танк в Украине. Фото из Facebook Генерального штаба ВСУ

Российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области, вооруженные силы Украины продолжают зачистку населенных пунктов от врага, его техники и минирований.

Источник: городской голова Броваров Игорь Сапожко в эфире национального телемарафона

Прямая речь Сапожко: "Что касается Броварского района. Действительно российские оккупанты покинули практически весь Броварской район, это направление и барышевское, и направление в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. Сегодня Вооруженные силы будут действовать на зачистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники и, возможно, заминированных мест".

Детали: По словам мэра, сейчас блокпосты в городе не разбирают – их просто переносят, а горожане и дальше готовы к защите Броваров.

Сапожко также добавил, что "очень многие вернулись в город", малый и средний бизнес возобновляют работу, открываются предприятия, магазины, павильоны.

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Темы: Киевская областьБроварывойна
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