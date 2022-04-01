Оккупанты ушли из Броварского района под Киевом – мэр Броваров

Российские оккупанты полностью покинули Броварской район Киевской области, вооруженные силы Украины продолжают зачистку населенных пунктов от врага, его техники и минирований.

Источник: городской голова Броваров Игорь Сапожко в эфире национального телемарафона

Прямая речь Сапожко: "Что касается Броварского района. Действительно российские оккупанты покинули практически весь Броварской район, это направление и барышевское, и направление в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова. Сегодня Вооруженные силы будут действовать на зачистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники и, возможно, заминированных мест".

Детали: По словам мэра, сейчас блокпосты в городе не разбирают – их просто переносят, а горожане и дальше готовы к защите Броваров.

Сапожко также добавил, что "очень многие вернулись в город", малый и средний бизнес возобновляют работу, открываются предприятия, магазины, павильоны.