Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр
Пятница, 1 апреля 2022, 10:57
В оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона
Прямая речь Федорова: "Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет.
И они сейчас пробуют заблокировать информацию.
Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум".