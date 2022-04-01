Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 10:57

В оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет.

И они сейчас пробуют заблокировать информацию.

Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум".

Темы: МелитопольоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

фото, видеоВ Херсоне люди снова вышли на митинг, россияне не успели разогнать

ВИДЕОБелорусские СМИ выложили видео, как российские оккупанты на почте оформляют награбленное из Украины

ФОТОКиевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы

"Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?": советник Ермака жестко обратился к лидерам Европы

Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб

Все новости...
Мелитополь
Оккупанты выпускают жителей Мелитополя только в Крым – мэр
Мелитополь: Жители города составляют для оккупантов списки заброшенных квартир
За сутки 30 марта с мест боевых действий эвакуировали 1530 человек
Последние новости
17:34
В Украине формируют новую логистическую систему – Мининфраструктуры
17:33
Зеленский отреагировал на зверства РФ в Буче: Ублюдки и палачи
17:23
Премьер Грузии исключил возможность того, что Тбилиси поддержит санкции против РФ
17:19
В "Охматдете" спасли девочку, которой попал в голову обломок снаряда
17:15
Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, часть сбила ПВО
17:15
Словацкий министр готов платить за газ в рублях
17:13
Кабмин перераспределил более 70 миллиардов на войну: детали
17:03
В Гомельскую область Беларуси поступает все больше техники РФ – MotolkoHelp
16:44
Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано, пока Германия не усилит санкции – посол Украины
16:43
РФ и Беларусь отстранили от более 90% спортивных соревнований – министр спорта
Все новости...