Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр

В оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет.

И они сейчас пробуют заблокировать информацию.

Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум".