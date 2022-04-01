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Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 10:57
Оккупанты тянут в Мелитополь интернет из Крыма – мэр

В оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет.

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И они сейчас пробуют заблокировать информацию.

Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум".

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Темы: МелитопольоккупациявойнаРосcия
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