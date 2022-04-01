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Вооруженные силы освободили почти 30 населенных пунктов – сводка Генштаба

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 13:14
Вооруженные силы освободили почти 30 населенных пунктов – сводка Генштаба

Идут тридцать седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению, за которое Вооруженные силы освободили почти 30 населенных пунктов.

Источник: Генштаб               

Детали: Группировка оккупационных войск осуществляет перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

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Наблюдается частичное отведение подразделений оккупационных войск из Полесского и Северского направлений. В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении подразделения вооруженных сил Республики Беларусь осуществляют меры по усилению охраны белорусско-украинской границы.

На Полесском направлении противник наступательных действий не производил. Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Для обеспечения отхода своих подразделений противник производит минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию.

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Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины.

После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка,

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и производить артиллерийские обстрелы города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий. Фиксируется дополнительный подвоз боеприпасов для артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий. В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Комышеваха, остановленный, успехов нет.

Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

В Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск продолжают оказывать огневое влияние с применением артиллерии по позициям наших войск. В целях улучшения тактического положения враг пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

Также местный депутат поселкового совета сообщил об освобождении Иванкова в Киевской области.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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