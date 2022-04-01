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В Германии резко вырос спрос на масло и муку из-за войны в Украине

Пятница, 1 апреля 2022, 13:26

Из-за войны в Украине в Германии резко возрос спрос на масло и муку.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Spiegel со ссылкой на федеральное статистическое управление.

Согласно данным, продажи масла в розничной торговле за неделю с 7 по 13 марта были более чем вдвое выше (плюс 123%), чем в сентябре 2021 года.

За тот же период спрос на муку вырос даже втрое (плюс 206%).

Россия и Украина являются одними из самых важных экспортеров зерна в мире. Украина также является крупным производителем пищевого масла, особенно подсолнечного.

Российская агрессия уже привела к критическому дефициту продовольствия в Украине, а последствия "глобального продовольственного кризиса" почувствуют во всем мире, заявила ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Тем временем в России пригрозили ограничить поставки сельскохозяйственной продукции "недружественным" странам на фоне санкций Запада, введенных против Москвы из-за войны в Украине.

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Темы: ГерманияценыТоменко
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