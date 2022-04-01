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В Эстонии сообщают о приезде первых украинцев, принудительно вывезенных из Мариуполя в РФ

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 13:30

По словам представителя эстонской компании-перевозчика, по крайней мере некоторым жителям Мариуполя, принудительно вывезенным в РФ, удалось приехать в Эстонию.

Об этом в комментарии эстонскому вещателю ERR рассказывает Райт Реммель, представитель руководства компании LuxExpress, пишет "Европейская правда".

Автобусные рейсы сейчас являются единственным пассажирским сообщением между Эстонией и Россией, перевозки обеспечивают LuxExpress, EcoLines, Baltic Shuttle, Anniston и российский PTK.

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"(Среди пассажиров) растет доля украинских беженцев. Они прибыли в Россию из Мариуполя и едут в Эстонию через Санкт-Петербург", - рассказывает Реммель.

По его словам, иногда у этих украинцев нет оригиналов документов, только скан-копии паспортов.

"В таких случаях мы контактируем с полицией и пограничниками заранее и спрашиваем, пропустят ли их через эстонскую границу", - говорит он.

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Информацию о том, что части увезенных в РФ украинцев удалось добраться в ЕС, подтверждает и представитель другого оператора, Baltic Shuttle.

"Более 50% наших пассажиров – это беженцы из Украины, которые попали в Россию из Украины и уезжают из Петербурга на автобусе, чтобы остаться здесь или ехать дальше", – цитирует его ERR.

Оба представителя перевозчиков не называют цифр, сколько таких пассажиров воспользовались их рейсами.

Темы: ЭстонияМариупольРосcиябеженцы
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