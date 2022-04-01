Украина еще не получила ответ РФ на "стамбульские предложения" - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина пока не получила ответ России на ее предложения, озвученные на переговорах в Стамбуле.

Об этом Кулеба сказал на брифинге во время визита в Польшу, пишет "Европейская правда".

"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые раздаются от российских официальных лиц, но мы ждем полноценный формальный ответ России", - сказал он.

По словам министра, из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить на языке ультиматумов, или она наконец перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия, рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Подробнее о переговорах читайте в статье – Ни мира, ни гарантий. Подробности и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле