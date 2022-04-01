Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 15:12

Казахстан уважает территориальную целостность Украины и будет придерживаться решений ООН в вопросах Крыма и Донбасса.

Источник: первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью изданию Euractiv

Прямая речь: "У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению…

Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем признавать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций".

Детали: Сулейменов также обозначил, что Казахстан не будет инструментом для обхода Россией санкций США и ЕС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КазахстанвойнаРосcия
Главное сегодня

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба

карта, фото, видеоВ Беларуси заметили сотню единиц российской техники, ехавших в сторону Москвы

Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя

видеоВ Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

Глава британской разведки: Казни в Украине были частью плана Путина по вторжению

Все новости...
Казахстан
В Казахстане запретили вывозить валюту и золото на сумму свыше 10 тысяч долларов
Казахстан пришлет Украине гумпомощь через Польшу
Еще одна казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Россию
Последние новости
14:04
РФ после отказа вновь собралась созвать Совбез ООН по Буче
14:01
ГУР обнародовало список российских военных, причастных к зверствам в Буче
14:00
Из Чернигова организовали безопасный маршрут – ОГА
13:57
видеоСкандальный ОАСК не работает – ОПУ
13:48
Инфляция в Турции подскочила к двадцатилетнему рекорду в 61%
13:33
Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу
13:27
"Фейковая атака": россияне продолжают лгать о зверствах своих военных в Буче
13:21
Китай хочет покупать российский сжиженный газ с большим дисконтом
13:03
видеоОПУ призывает столичных судей возвращаться в Киев
13:02
фотоОккупанты обстреляли церковь в Луганской области: ранены два священника
Все новости...