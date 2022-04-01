Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины

Казахстан уважает территориальную целостность Украины и будет придерживаться решений ООН в вопросах Крыма и Донбасса.

Источник: первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью изданию Euractiv

Прямая речь: "У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению…

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Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем признавать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций".

Детали: Сулейменов также обозначил, что Казахстан не будет инструментом для обхода Россией санкций США и ЕС.