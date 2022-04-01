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Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 16:08

Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии. 

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники. Издание Spiegel отмечает, что тоже получило подтверждение от своих источников в правительстве, пишет "Европейская правда".

Речь идет о 56-58 БМП (PbV-501, ранее известных как БМП-1), оснащенных пушкой и пулеметами.

БМП в конце 90-х годов были переданы Швеции, а затем проданы чешской компании, которая теперь хочет продать их Украине. Для этого нужно было получить согласие Германии как страны происхождения.

Ранее, по данным издания, немецкое правительство блокировало эти попытки, предпринятые еще в 2019 году. В правительстве Ангелы Меркель не хотели одобрять решения, считая, что это помешает диалогу с Россией. После радикального изменения политики Германии с началом полномасштабного вторжения, в правительстве Олафа Шольца все равно отказывались говорить о поставках артиллерии или танков.

Как отмечает издание, очевидно, на смену позиции правительства повлияло и впечатление от войны в Украине, и давление со стороны западных союзников. 30 марта министр обороны Кристин Ламбрехт говорила со своим американским коллегой, а также во время визита в Вашингтон звонила по телефону министру обороны Украины. В четверг в немецком Минобороны сообщили в Прагу, что правительство одобрит передачу БМП Украине.

Spiegel по своим источникам пишут, что в этот раз согласие от Берлина поступило очень быстро – чешская компания, являющаяся нынешним владельцем БМП, направила свой запрос 24 марта.

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Когда БМП могут оказаться на территории Украины – неизвестно, но этот процесс однозначно займет несколько недель, потому что сначала технику нужно будет проверить и починить.

Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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