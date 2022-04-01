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Зеленский обсудил с Макроном создание гуманитарного коридора для Мариуполя

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном создание гуманитарного коридора для эвакуации Мариуполя.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Продолжил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" - говорится в сообщении.

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29 марта Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсуждался вопрос эвакуации из Мариуполя.

Елисейский дворец заявил, что в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям украинского города Мариуполь, осажденного российской армией, "на данном этапе не созданы".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, то это будет его коллективная вина.

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Темы: МакронЗеленский
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