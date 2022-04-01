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Львовщина: похожие на взрывы звуки оказались открытием нового газового месторождения - глава ОГА

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 17:40
Львовщина: похожие на взрывы звуки оказались открытием нового газового месторождения - глава ОГА
открытие нового газового месторождения, скрин

В четверг на Львовщине были слышны взрывы, а местные власти успокаивали, что о военных действиях речь не идет. В результате оказалось, что это было открытие нового газового месторождения.

Источник: глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий

Прямая речь: "Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня (в пятницу - УП) уже могу сказать. Это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля.

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Официально – во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!"

Темы: ЛьвовИван Кириленко
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