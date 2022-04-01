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Оккупанты 1 апреля назначили гауляйтеров управлять захваченной Каховкой

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 17:50

В Херсонской области оккупационные войска России 1 апреля назначили нескольких коллаборантов руководить захваченной Каховкой.

Источник: Каховская городская территориальная община

Детали: Сообщается, что в пятницу в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и заявили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, "не справляются со своими обязанностями".

Российские оккупанты заявили также, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел (экс-депутат Херсонского областного совета от Оппоблока –ред.), руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег, указано в сообщении.

Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.

Сообщается, что руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложенного предложения.

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Темы: Херсонская областьвойна
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