Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты 1 апреля назначили гауляйтеров управлять захваченной Каховкой

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 17:50
Оккупанты 1 апреля назначили гауляйтеров управлять захваченной Каховкой

В Херсонской области оккупационные войска России 1 апреля назначили нескольких коллаборантов руководить захваченной Каховкой.

Источник: Каховская городская территориальная община

Детали: Сообщается, что в пятницу в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями.

Реклама:

Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и заявили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, "не справляются со своими обязанностями".

Российские оккупанты заявили также, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел (экс-депутат Херсонского областного совета от Оппоблока –ред.), руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег, указано в сообщении.

Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложенного предложения.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: