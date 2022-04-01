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Лидеры ЕС на саммите с Китаем призвали помочь прекратить войну в Украине

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 18:20

Лидеры Европейского Союза в ходе онлайн-саммита с руководством Китая призвали Пекин помочь прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Guardian, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит с премьер-министром Ли Кецяном и президентом Си Цзиньпином прошел в очень откровенной атмосфере.

"Сегодняшний саммит, безусловно, не был обычным", - сказала она, отметив, что как постоянный член Совета Безопасности Китай несет "очень особую ответственность".

Выступая на пресс-конференции вместе с ней, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал: "Мы призываем Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права".

Фон дер Ляйен заявила, что они предупредили китайских лидеров, что они не должны помогать России уклоняться от западных санкций.

"Мы также четко дали понять, что Китай должен если не поддерживать, то по крайней мере не вмешиваться в наши санкции. Это приведет к серьезному ущербу репутации Китая здесь, в Европе", - сказала она.

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Фон дер Ляйен напомнила, что Китай и Европейский Союз торгуют ежедневно почти на 2 миллиарда евро товаров и услуг, в то время как китайско-российская торговля составила всего 330 миллионов евро в день.

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Темы: КитайЕвропаЕС
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