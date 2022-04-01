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Лидеры ЕС на саммите с Китаем призвали помочь прекратить войну в Украине

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 18:20

Лидеры Европейского Союза в ходе онлайн-саммита с руководством Китая призвали Пекин помочь прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Guardian, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит с премьер-министром Ли Кецяном и президентом Си Цзиньпином прошел в очень откровенной атмосфере.

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"Сегодняшний саммит, безусловно, не был обычным", - сказала она, отметив, что как постоянный член Совета Безопасности Китай несет "очень особую ответственность".

Выступая на пресс-конференции вместе с ней, президент Европейского совета Шарль Мишель сказал: "Мы призываем Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права".

Фон дер Ляйен заявила, что они предупредили китайских лидеров, что они не должны помогать России уклоняться от западных санкций.

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"Мы также четко дали понять, что Китай должен если не поддерживать, то по крайней мере не вмешиваться в наши санкции. Это приведет к серьезному ущербу репутации Китая здесь, в Европе", - сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Китай и Европейский Союз торгуют ежедневно почти на 2 миллиарда евро товаров и услуг, в то время как китайско-российская торговля составила всего 330 миллионов евро в день.

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Темы: КитайЕвропаЕС
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