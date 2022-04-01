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Одесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 22:26
Одесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие
Марксим Марченко, скриншот видео

Российские войска нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту Одесского района Одесской области.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, оперативное командование "Юг"

Прямая речь: "Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие".

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Детали: Дополнительных подробностей глава ОВА не сообщил.

В то же время, он пообещал, что россияне "пожалеют о каждом пуске ракет и за каждый обстрел нашей земли".

Позже оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне пытались поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской области, но ракеты не попали в запланированные врагом цели.

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Дословно командование "Юг": "Только что во время ракетных обстрелов Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может представлять опасность для гражданского населения.

Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются".

Темы: Одесская областьвойнаРосcия
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