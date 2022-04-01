Глава Европарламента обещает Украине поддержку в получении статуса кандидата в члены ЕС

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕП на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом она сказала на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Занявшая должность президента Европарламента в январе Роберта Метсола заявила, что ассамблея поддержит усилия Украины начать процесс присоединения к Европейскому Союзу.

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"Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что Европейский парламент, Европейский Союз и народ Европы стоят вместе с Украиной. Поэтому я сегодня здесь", - сказала она по прибытии в столицу Киева.

Метсола дала Украине три обещания.

"Во-первых, преступное вторжение Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и основанным на правилах мирового порядка. Это не то, что мы позволим ему поступать беспрепятственно", - сказала она.

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"Во-вторых, Европейский Союз признает ваши европейские амбиции и ваше стремление быть страной-кандидатом на вступление. И вы можете рассчитывать на полную поддержку Европейского парламента в достижении этой цели", - заявила Метсола.

"В-третьих, мы поможем вам восстановить ваши города и села, когда закончится эта незаконная, неспровоцированная и ненужная война. Мы уже оказали финансовую, военную и гуманитарную помощь. Это будет продолжаться и увеличиваться", - подчеркнула президент Европарламента.

Напомним, 1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. Резолюцию одобрили 637 голосами "за".