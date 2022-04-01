Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Европарламента обещает Украине поддержку в получении статуса кандидата в члены ЕС

Пятница, 1 апреля 2022, 21:17

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕП на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом она сказала на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Занявшая должность президента Европарламента в январе Роберта Метсола заявила, что ассамблея поддержит усилия Украины начать процесс присоединения к Европейскому Союзу.

Реклама:

"Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что Европейский парламент, Европейский Союз и народ Европы стоят вместе с Украиной. Поэтому я сегодня здесь", - сказала она по прибытии в столицу Киева.

 Метсола дала Украине три обещания.

"Во-первых, преступное вторжение Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и основанным на правилах мирового порядка. Это не то, что мы позволим ему поступать беспрепятственно", - сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

"Во-вторых, Европейский Союз признает ваши европейские амбиции и ваше стремление быть страной-кандидатом на вступление. И вы можете рассчитывать на полную поддержку Европейского парламента в достижении этой цели", - заявила Метсола.

"В-третьих, мы поможем вам восстановить ваши города и села, когда закончится эта незаконная, неспровоцированная и ненужная война. Мы уже оказали финансовую, военную и гуманитарную помощь. Это будет продолжаться и увеличиваться", - подчеркнула президент Европарламента.

Напомним, 1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. Резолюцию одобрили 637 голосами "за".

Темы: ЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: