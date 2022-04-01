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МАГАТЭ поможет Украине защитить ядерные объекты

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 21:31
Рафаэль Гросси, Anadolu Agency via Getty Images

Со следующей недели Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности ядерных установок, в том числе в Чернобыле.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии CNN

Детали: Вернувшись из поездки по Украине и России, где он посетил ближайшие к зоне боевых действий ядерные реакторы, Гросси сказал, что работа там проходит "удовлетворительно".

По его словам, атака на ядерный реактор не является вероятным сценарием.

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Гросси сообщил об инциденте недалеко от ядерного реактора, вызвавшем обеспокоенность. По его словам, это была перестрелка, после которой пострадало административное здание.

Комментируя сообщения о том, что российские войска подверглись радиационному облучению на Чернобыльской АЭС, Гросси сказал, что агентство связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.

В целом он отметил, что уровни радиации вокруг Чернобыльской зоны низкие. Однако, по его словам, было отмечено небольшое повышение уровня радиации, когда российские войска зашли в Чернобыльскую зону с тяжелой бронетехникой. Он допустил, что то же самое могло произойти, когда российские войска отступали.

Что предшествовало: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ее ядерных объектов.

Темы: АЭС
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