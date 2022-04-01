МАГАТЭ поможет Украине защитить ядерные объекты

Со следующей недели Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности ядерных установок, в том числе в Чернобыле.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии CNN

Детали: Вернувшись из поездки по Украине и России, где он посетил ближайшие к зоне боевых действий ядерные реакторы, Гросси сказал, что работа там проходит "удовлетворительно".

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По его словам, атака на ядерный реактор не является вероятным сценарием.

Гросси сообщил об инциденте недалеко от ядерного реактора, вызвавшем обеспокоенность. По его словам, это была перестрелка, после которой пострадало административное здание.

Комментируя сообщения о том, что российские войска подверглись радиационному облучению на Чернобыльской АЭС, Гросси сказал, что агентство связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.

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В целом он отметил, что уровни радиации вокруг Чернобыльской зоны низкие. Однако, по его словам, было отмечено небольшое повышение уровня радиации, когда российские войска зашли в Чернобыльскую зону с тяжелой бронетехникой. Он допустил, что то же самое могло произойти, когда российские войска отступали.

Что предшествовало: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси после посещения Украины сообщил о рассмотрении конкретных шагов по оказанию в срочном порядке помощи в защите ее ядерных объектов.