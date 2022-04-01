Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного".

Детали: По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Власти Киевщины ранее сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.

Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно, в том числе из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.