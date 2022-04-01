Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Алена МазуренкоПятница, 1 апреля 2022, 22:04
Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий
МЭР КИЕВА ВИТАЛИЙ КЛИЧКО. СКРИНШОТ С ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного".

Реклама:

Детали: По словам Кличко, продолжаются "огромные" бои к северу и востоку от Киева.

Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Власти Киевщины ранее сообщали, что российские войска отступают в одних районах, но укрепляют свои позиции в других.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в МВД сообщали, что в столицу Украины и Киевской области возвращаться опасно, в том числе из-за большого количества неразорвавшихся снарядов и мин.

Темы: КиеввойнаРосcияВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: