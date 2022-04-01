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Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

Пятница, 1 апреля 2022, 23:04

При попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в пятницу был задержан офицер запаса СБУ.

Источник: пресс-служба ГБР.

Детали: генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье.

В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового.

По этому факту следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

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Темы: СБУПограничная службаГБРвойна
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