Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР
Пятница, 1 апреля 2022, 23:04
При попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в пятницу был задержан офицер запаса СБУ.
Источник: пресс-служба ГБР.
Детали: генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье.
В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового.
По этому факту следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.
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