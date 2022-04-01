За несколько часов из Беларуси на территорию Украины запустили более 30 ракет – СМИ

Начиная с 19:36 до 23:20 с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.

Источник: Белорусский Гаюн

Детали: Кроме ракет, белорусские активисты, фиксирующие передвижение военной техники по территории страны, зафиксировали взлеты нескольких истребителей и нескольких самолетов.

Активисты предполагают, что запусками ракет из Беларуси пытаются прикрыть отход российских войск из Украины.

Запуски ракет с территории Беларуси по Украине фиксировали почти каждые 3-5 минут.

Также сообщается, что в 20:50 на белорусский аэродром в Мачулищах прилетел Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-76726.

До этого на аэродром из РФ прилетели еще два Ил-76 с регистрационными номерами: RF-76769 (прилетел в 18:40) и RF-86902 (прилетел в 18:00).

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По информации активистов, все эти самолеты что-то привезли: технику, ракеты, или боеприпасы, однако что именно – пока неизвестно.