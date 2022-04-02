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В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 00:03
фото: ЕП в twitter

Сербского президента Александра Вучича обвиняют в сокрытии контрактов на продажу оружия украинской армии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1, скандал возник после обнародования в середине марта видео на YouTube-канале Министерства обороны Украины.

На этом видео украинские военные обстреливают позиции российских захватчиков из минометов.

Впрочем, в Сербии заметили, что снаряды минометов имеют маркировку Krušika и год выпуска – 2018. Сербские военные эксперты единодушны – речь идет об оружии, выпущенном в сербском городе Валево.

Продажа этого оружия Украине уже вызвала скандал в 2019 году. Тогда стало известно, что на Донбассе нашли неразорвавшийся снаряд этого сербского производителя.

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден выступить с объяснениями. Тогда он объяснил, что в Украине была продана одна партия оружия – в 2016 году.

Более того, по словам Вучича, эти снаряды были проданы польской компании, затем попали в Украину без согласия Сербии.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечает сербское издание, последнее видео опровергает слова Вучича – оно доказывает, что Сербия, по меньшей мере, дважды продавала оружие Украине.

Следует отметить, что 3 апреля в Сербии пройдут одновременно президентские, парламентские и местные выборы. Соответственно этот скандал может повлиять на рейтинги президента Вучича и его партии.

Подробнее о сербских выборах можно почитать в статье "Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования власти

Темы: СербияУкраинаоружие
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