Зеленский: РФ готовится к новым мощным ударам
Суббота, 2 апреля 2022, 01:16
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новым мощным ударам по Украине.
Источник: видеообращение Зеленского.
Прямая речь: "На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно.
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Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир".