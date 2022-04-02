Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил так называемых "гауляйтеров", что "ответственность за коллаборацию неотвратима".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Вторую очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли.

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Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти, чтобы сотрудничать с этими обманутыми назначенцами.

Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный.

Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена.

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Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове.

А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение".