Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил так называемых "гауляйтеров", что "ответственность за коллаборацию неотвратима".
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Вторую очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли.
Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти, чтобы сотрудничать с этими обманутыми назначенцами.
Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный.
Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена.
Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове.
А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение".