США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов

Министерство обороны США предоставит пакет безопасности Украине на сумму до 300 миллионов долларов – речь идет, в частности, о пулеметах и ​​беспилотниках.

Источник: Пентагон

Детали: Этот пакет включает:

ракетные системы с лазерной наводкой;

дроны SwitchBlade;

дроны Puma;

системы защиты от дронов;

бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

тактические защищенные системы связи;

нестандартные пулеметы;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

медикаменты, полевое оборудование и запасные части.