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США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов

Анастасия КалатурСуббота, 2 апреля 2022, 04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
ФОТО: GETTY

Министерство обороны США предоставит пакет безопасности Украине на сумму до 300 миллионов долларов – речь идет, в частности, о пулеметах и ​​беспилотниках.

Источник: Пентагон

Детали: Этот пакет включает:

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  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • дроны SwitchBlade;
  • дроны Puma;
  • системы защиты от дронов;
  • бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
  • нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
  • тактические защищенные системы связи;
  • нестандартные пулеметы;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

Темы: СШАвойна
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