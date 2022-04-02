США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
Суббота, 2 апреля 2022, 04:20
Министерство обороны США предоставит пакет безопасности Украине на сумму до 300 миллионов долларов – речь идет, в частности, о пулеметах и беспилотниках.
Источник: Пентагон
Детали: Этот пакет включает:
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- ракетные системы с лазерной наводкой;
- дроны SwitchBlade;
- дроны Puma;
- системы защиты от дронов;
- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
- нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
- тактические защищенные системы связи;
- нестандартные пулеметы;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- медикаменты, полевое оборудование и запасные части.