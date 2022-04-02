Россияне повредили в Украине более 50 объектов культуры – ЮНЕСКО

ЮНЕСКО подтвердила, что, по меньшей мере, 53 памятника культурного наследия Украины пострадали с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: AFP со ссылкой на представителя ЮНЕСКО

Прямая речь спикера ЮНЕСКО: "Это последний список, но он не является исчерпывающим, поскольку наши эксперты продолжают проверять ряд сообщений, поданных украинскими властями".

Детали: Спикер сказал, что ЮНЕСКО использовала спутниковые снимки и показания очевидцев, чтобы проверить информацию, предоставленную украинскими властями.

По данным ЮНЕСКО, было повреждено более десяти объектов в Харьковской области, которые очень пострадали от российского огня, начиная от церквей и заканчивая более современными объектами наследия.

Кроме того, 5 поврежденных объектов зафиксировано в Киеве и еще 5 – в Черниговской области.

ЮНЕСКО сообщила, что в Украине всего повреждено 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

ВИДЕО ДНЯ

В списке пострадавших памятников культурного наследия нет информации из Мариуполя и Херсона.

Издание отмечает, что в письме, направленном 17 марта, копией которого располагает AFP, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле напомнила министру иностранных дел России Сергею Лаврову об обязательствах России защищать культурное наследие во время конфликта в соответствии с международной конвенцией.

"Любое нарушение этих норм приведет к привлечению виновных к международной ответственности", - указала она, добавив, что ЮНЕСКО будет внимательно следить за состоянием культурного наследия в Украине.

Напомним: Минкульт зафиксировал 135 преступлений российских оккупантов против культурного наследия Украины.