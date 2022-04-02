Украина сделала бы НАТО гораздо сильнее – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что, если бы Украину взяли в НАТО, Альянс стал бы намного мощнее.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News

Прямая речь: "НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, это ошибка, потому что, если бы мы присоединились к НАТО, мы бы сделали Альянс гораздо сильнее. Мы - не слабое государство. Мы не предлагаем усиливать нас за счет стран НАТО... Мы – это дополнительная сила, движущая сила. Думаю, Украина – это важная составляющая Европейского континента".

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Детали: Зеленский добавил, что если Украину не принимают в НАТО, то пусть, по крайней мере, страны-члены помогут ей тяжелым оружием. "Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете дать нам F-18 или F-19, или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты… Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну", – сказал президент.