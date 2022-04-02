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Сводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

Анастасия КалатурСуббота, 2 апреля 2022, 07:26

Россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье – для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Источник: Генштаб

Дословно: "Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины".

Обновлено. Спикер Одесской ОВ Сергей Братчук сказал, что Одесская область учтет эти риски.

Детали: Также Минобороны РФ решило провести военное собрание с резервистами с 4 апреля по 23 мая.

На временно занятых территориях оокупанты похищают местных, ведут обстрелы жилых кварталов населенных пунктов, минуют объекты гражданской инфраструктуры, грабят и мародерят.

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Оккупанты отводят войска на отдельных направлениях, вероятно, чтобы усилить группировки для дальнейшего наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Враг продолжает нести потери в Луганской области. В местную больницу в Алчевске из района боевых действий вблизи Попасной поступило около 30 раненых кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Темы: война
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