Сводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

Россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье – для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Источник: Генштаб

Дословно: "Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины".

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На временно занятых территориях оокупанты похищают местных, ведут обстрелы жилых кварталов населенных пунктов, минуют объекты гражданской инфраструктуры, грабят и мародерят.

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