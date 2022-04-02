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Луганщина: за сутки отбиты 9 атак, россияне повредили 31 здание

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 07:37
Луганщина после атак, фото из Telegram Сергея Гайдая

В Луганской области на протяжении суток обстрелам подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: В этих местах поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры.

Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов.

Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке.

 

Число жертв устанавливается.

Сотрудниками ГСЧС спасены семь человек, один житель Рубежного ранен.

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В течение суток успешно отбиты 9 атак врага.

Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.

Темы: Луганская областьвойна
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