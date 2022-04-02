Луганщина: за сутки отбиты 9 атак, россияне повредили 31 здание
В Луганской области на протяжении суток обстрелам подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай
Детали: В этих местах поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры.
Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов.
Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке.
Число жертв устанавливается.
Сотрудниками ГСЧС спасены семь человек, один житель Рубежного ранен.
В течение суток успешно отбиты 9 атак врага.
Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.