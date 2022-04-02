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Благодаря Starlink в Ирпене возобновили связь

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 07:59

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.

Источник: представители компании Vodafone

Детали: Восстановить связь удалось 1 апреля.

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Запустили услугу в конфигурации 2G и 4G, где в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX.

Теперь можно обеспечить бесперебойную работу этого сегмента сети даже в отсутствие интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Такая схема позволяет быстро восстанавливать мобильную связь там, где повреждены узловые коммуникации.

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Это впервые в истории Украины и второй раз в мире работа части сети мобильного оператора организована с помощью спутниковых технологий Starlink.

С точки зрения конвергенции технологий это второй в мире кейс после Японии (где оператор KDDI уже запустил подобное решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мир, отмечают в Vodafone.

Темы: Киевская областьтехнологииинтернет
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