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Десантники из ПТРК "Корсар" уничтожили 2 российских вертолета

Валентина РоманенкоСуббота, 2 апреля 2022, 09:42
иллюстративное фото Ми-8

Воины десантники уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета в Харьковской области.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Детали: По подтверждениям данным, 1 апреля военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС Российской Федерации.

Указано, что вертолеты были уничтожены в районе Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Дословно: "Это, по сути, первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!

После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник, рухнув набок, при падении столкнулся со своим же вертолетом, который летел сзади. На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления".

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Темы: войнаХарьковская область
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