2 апреля будет работать 7 гумкоридоров

На фото – эвакуация жителей Луганской области 1 апреля. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров".

Детали: Коридоры будут работать по маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).

(Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

(Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили. Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).

(Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).

(Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут). Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).

(Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.