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2 апреля будет работать 7 гумкоридоров

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 10:08
На фото – эвакуация жителей Луганской области 1 апреля. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров".

Детали: Коридоры будут работать по маршрутам:

  • Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
  • Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
  • Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).
  • Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • Попасная – Бахмут.
  • Лисичанск – Бахмут.

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Темы: Украинавойнаэвакуация
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