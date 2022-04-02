Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

2 апреля будет работать 7 гумкоридоров

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 10:08
2 апреля будет работать 7 гумкоридоров
На фото – эвакуация жителей Луганской области 1 апреля. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров".

Реклама:

Детали: Коридоры будут работать по маршрутам:

  • Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
  • Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
  • Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).
  • Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • Попасная – Бахмут.
  • Лисичанск – Бахмут.

Темы: Украинавойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: