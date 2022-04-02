2 апреля будет работать 7 гумкоридоров
Суббота, 2 апреля 2022, 10:08
На 2 апреля согласовали работу 7 гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: "На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров".
Детали: Коридоры будут работать по маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
- Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
- Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут).
- Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- Попасная – Бахмут.
- Лисичанск – Бахмут.
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