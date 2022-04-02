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Полтавщина: В Кременчуге били по промышленным объектам, есть пострадавшие

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 10:40

Этой ночью российские войска ударили по Полтаве не менее чем четырьмя ракетами, а по Кременчугу ракетами били по меньшей мере три самолета – есть пострадавшие.

Источник: глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Эта ночь была беспокойной на Полтавщине. После часа ночи не менее 4 ракет ударили по городу Полтава. На данный момент пострадавших и погибших нет. Спасатели работают на этих объектах.

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Что касается Кременчуга, то в 6 часов утра не менее трех самолетов нанесли ракетные удары по промышленным объектам Кременчуга. Есть пожар, работают спасатели. Предварительная информация такова, что есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Позже у нас будет более подробная информация".

Детали: Лунин призвал граждан спускаться в укрытие во время воздушной тревоги. По его словам, он сам провел ночь в укрытии – и "очень мало людей" спускаются в убежище даже по сравнению с тем, как было две недели назад.

Руководитель области также призвал не публиковать фотографии и видео места обстрелов.

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Этому предшествовало: Сообщалось, что в ночь на 2 апреля в Полтаве был ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов, а в Кременчуге – много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.

Темы: ПолтаваПолтавская областьвойна
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