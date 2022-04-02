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Противник потерял уже 100 реактивных систем залпового огня и 134 вертолета - Генштаб

Валентина РоманенкоСуббота, 2 апреля 2022, 11:16

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17,8 тысячи солдат и сотню систем залпового огня.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 17800 человек,
  • танков ‒ 631 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,
  • артиллерийских систем – 317 ед,
  • РСЗО - 100 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 143 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1236 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87.
  • специальная техника – 24.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
 

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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