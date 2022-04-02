Противник потерял уже 100 реактивных систем залпового огня и 134 вертолета - Генштаб
Суббота, 2 апреля 2022, 11:16
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17,8 тысячи солдат и сотню систем залпового огня.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 17800 человек,
- танков ‒ 631 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,
- артиллерийских систем – 317 ед,
- РСЗО - 100 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1236 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87.
- специальная техника – 24.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.