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Папа Римский рассматривает возможность визита в Украину

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 12:40

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность визита в столицу Украины, несмотря на войну России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На вопрос репортера во время полета на Мальту, рассматривает ли он приглашение, сделанное украинскими политическими и религиозными властями, Франциск ответил: "Да, оно на столе".

Папа Франциск больше не сообщил никаких подробностей.

В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко направил письмо Папе Франциску, в котором призвал его посетить столицу, заявив, что его присутствие будет "ключевым для спасения жизней и прокладывания пути к миру".

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта также приглашал Папу Римского Франциска приехать с визитом в Украину.

Папа Франциск неоднократно осуждал войну, развязанную Россией в Украине, и призвал прекратить убийства.

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Темы: религияПапа Римский
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