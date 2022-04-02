Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Папа Римский рассматривает возможность визита в Украину

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 12:40

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность визита в столицу Украины, несмотря на войну России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На вопрос репортера во время полета на Мальту, рассматривает ли он приглашение, сделанное украинскими политическими и религиозными властями, Франциск ответил: "Да, оно на столе".

Реклама:

Папа Франциск больше не сообщил никаких подробностей.

В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко направил письмо Папе Франциску, в котором призвал его посетить столицу, заявив, что его присутствие будет "ключевым для спасения жизней и прокладывания пути к миру".

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта также приглашал Папу Римского Франциска приехать с визитом в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Папа Франциск неоднократно осуждал войну, развязанную Россией в Украине, и призвал прекратить убийства.

Темы: религияПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
религия
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Швеция повысила уровень террористической угрозы после сожжений Корана
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: