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Оккупанты обстреляли парк в центре Харькова, когда там работали люди: есть раненый

Валентина РоманенкоСуббота, 2 апреля 2022, 14:44

Несколько российских ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха Горького в Харькове утром 2 апреля.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковский городской совет в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь".

 
 

Детали: В горсовете отмечают, что при обстреле в парке работали люди. 57-летний озеленитель получил ранение и был доставлен в больницу.

Наибольший разрушений претерпели аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".

Также из-за обстрелов были сломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.

 

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Темы: Харьковвойна
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