Оккупанты обстреляли парк в центре Харькова, когда там работали люди: есть раненый
Несколько российских ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха Горького в Харькове утром 2 апреля.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковский городской совет в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь".
Детали: В горсовете отмечают, что при обстреле в парке работали люди. 57-летний озеленитель получил ранение и был доставлен в больницу.
Наибольший разрушений претерпели аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".
Также из-за обстрелов были сломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.