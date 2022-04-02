За время войны с РФ более полумиллиона украинцев вернулись из-за границы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулось 620 тысяч украинцев.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тысяч граждан Украины.

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В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины. И если в первые недели большинство украинцев, которые ехали на въезд, составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в том числе женщин и детей".

Детали: По словам Демченко, сейчас в среднем за сутки граница пересекает 50-60 тыс. граждан в обоих направлениях, а в первые недели войны этот показатель был на уровне 120-130 тыс. человек.

За предыдущие сутки - 1 апреля - западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 54 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств.

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Территорию Украины за прошедшие сутки покинули почти 32 тысячи человек. Прибыло в нашу страну почти 23 тысячи человек, более 19 тысяч из них – украинцы.