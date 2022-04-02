Чтобы прекратить убийства украинцев, санкций против РФ недостаточно - Подоляк
Суббота, 2 апреля 2022, 16:03
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает международных партнеров к более решительным действиям против российского агрессора, чтобы тот прекратил войну против Украины.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров (85% нефти – танкеры).
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Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца".