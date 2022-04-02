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На освобожденных территориях Киевской области комендантский час продлится 2 суток

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 16:22
Последствия обстрелов в Ирпене Киевской области. Фото Facebook Андрея Небитова

В Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области, которые были освобождены от оккупантов, будет введен усиленный комендантский час на 2 суток.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля".

Детали: По словам главы облВА, в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться на транспорте и пешком. Жители могут выходить на улицу только во время сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы устранить последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории.

Павлюк призвал людей, которые выехали из этих районов, пока воздержаться от возвращения домой.

На остальной территории Киевской области комендантский час будет ежедневно с 21:00 до 6:00.

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Темы: Киевская областьвойна
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